Juve, cosa succede con Szczesny e Perin

La notizia di giornata in casa, oltre a quelle dei rinnovi di Daniele Rugani e Andrea Cambiaso, è sicuramente la chiusura della trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio , che proprio domani sarà all'Allianz Stadium per difendere ancora una volta i pali della squadra brianzola. Le cifre del trasferimento dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Una novità, questa, che potrebbe avere conseguenze dirette anche sui due attuali portieri bianconeri, perché secondo Sky Sport è improbabile che, con l'azzurro in rosa, rimangano a Torino sia Wojciechche Mattia, entrambi in scadenza nel 2025.Il polacco, stando a quanto riferito dall'emittente, si trova molto bene nella città piemontese e potrebbe decidere di cambiare aria solo di fronte a un'offerta di una big europea con ingaggio pari o superiore a quello attuale. Se non dovesse trovare una soluzione gradita, quindi, potrebbe essere Perin a scegliere di partire, anche per provare a giocarsi le sue carte da titolare in quella che sarebbe la fase apicale della sua carriera, a 31 anni compiuti a novembre. La permanenza sia di Szczesny che di Perin insieme a Di Gregorio, ad ogni modo, sembra davvero improbabile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.