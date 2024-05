Il rendimento di Di Gregorio come portiere del Monza non si limita solo ai, ma è evidenziato anche dalle impressionanti cifre che lo pongono tra i migliori estremi difensori del campionato, se non addirittura il migliore, quando si considerano diverse variabili. Le rilevazioni di Opta, qui presentate nella rielaborazione di Sofascore, dimostrano la sua eccezionale performance., con una media di ben 3,75 parate a partita (su un impressionante 78,4% dei tiri subiti). Questo dato testimonia la sua costante affidabilità nel respingere i tentativi avversari e nel proteggere la porta della sua squadra.Inoltre, è il portiere che ha sventato più gol in Serie A, con un totale di 11,66. Questo significa che non solo è capace di effettuare numerose parate, ma riesce anche a evitare che molti dei tiri avversari si trasformino in gol, dimostrando una notevole sicurezza sotto i pali.