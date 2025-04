Di Gregorio in conferenza: 'Forse è stata la partita più completa'

Getty Images

Michele, in conferenza, parla così post Juve-Lecce."Non saprei risponderti. Sono in parte contento per aver fatto una buona gara"."Abbiamo fatto 80 minuti di alto livello, gli ultimi 10 abbiamo subito un po' il Lecce, dandogli coraggio. Analizzarlo così, non so, forse è subentrata un po' di stanchezza. O loro si sono spinti un po' di più. Riguarderemo e domani capiremo sicuramente meglio"."Sicuramente cresciuto, sì. Giocare nella Juve non è come giocare altrove, è un club molto importante anche in Europa, le aspettative sono alte, io cerco sempre di dare il massimo in settimana per cercare di migliorare. L'ho fatto in questi 10 mesi, spero di poter continuare a migliorare, essere il portiere della Juventus è un grande orgoglio e devo essere all'altezza. Cerco sempre di migliorare e crescere".

"Cos'è scattato? Aver subito due sconfitte con Atalanta e Fiorentina, è stata dura. Nella testa di ognuno di noi, per l'ambiente in generale, sapevamo che usciti da quelle partite non si poteva continuare così. Dovevamo farci un esame di coscienza, prima di tutto a noi stessi, è stato un contributo importante. E' arrivato il mister, Tudor ci ha chiesto di essere aggressivi, di lottare sulle preventive, sulle riaggressioni. Si è visto molto in queste settimane. Sappiamo di avere un obiettivo e dobbiamo dare tutto"."Questa, delle tre, è stata magari quella più completa. Per 80 minuti grandissima qualità nel palleggio, i gol arrivano da giocate di grande qualità. E sulle riaggressioni, quando non avevamo la palla, eravamo molto concentrati. E' stata la partita più completa".