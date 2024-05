Szczęsny e Di Gregorio, chi sarà il primo

Perin potrebbe lasciare

La stagione sta volgendo al termine, mancano appena novanta minuti per la fine di questa Serie A. L'ultimo match della Juventus sarà con il Monza di Raffaele Palladino e non solo. Il match contro i brianzoli sarà l'occasione per visionare ancora da più vicino Michele Di Gregorio. L'estremo difensore è un obbiettivo sensibile per il mercato bianconero, con tanto di contatti alquanto proficui. Il suo arrivo potrebbe "stravolgere" il reparto.Nei piani della Juventus l'idea è quella di accogliere il portiere lombardo alla Continassa, ma come vice del polacco. I segnali sono positivi e c'è la sensazione che l'affare possa andare in porto. Szczęsny resterà comunque il titolare, ma è facile prevedere un'alternanza con Di Gregorio. Lo stesso trattamento riservato al portiere polacco quando approdò a Torino nell'estate del 2017, dove diede poi il via ad un'interessante duello, che alla fine vide la conferma dell'ex Arsenal e Roma.Per uno che entra, uno esce. L'indiziato numero uno potrebbe essere proprio Mattia Perin. Il giocatore vuole trovare continuità, cosa che alla Juventus sarebbe difficile da trovare, soprattutto in caso di arrivo proprio di Di Gregorio. Difficile pensare ad un addio di Pinsoglio, membro importante della squadra e utile per la questione legata alle liste.