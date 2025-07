Di Gregorio a Sportmediaset: 'Inter? Non ci pensiamo. Gatti stringerà i denti'

2025 Getty Images

LE PAROLE

Le parole di Michelea Sportmediaset, alla vigilia di Real Madrid REAL - Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima, sarà una partita che richiederà un prestazione di alto livello per regalarci una giornata bella e una soddisfazione.CONFRONTO CON IL CITY – Caratteristiche diverse, giocatori diversi ma il livello credo sia lo stesso.COSA NON HA FUNZIONATO – Si ci abbiamo lavorato, analizziamo, parliamo con il mister. Credo che la squadra sia stata brava a staccare, ci siamo detti questo, dimenticare la sconfitta perché ci sarebbe poi stato un ottavo da giocare. Testa libera e recuperare energie. Dimenticarsi i 5 goal che fanno arrabbiare ma con voglia di rifarsi.

GATTI – Conoscendo Fede alla fine stringerà i denti e sarà con noi. In più c’è Rugani che sa cosa significa giocare qua, io sono tranquillo. Mi dispiace per Savona.UNICA ITALIANA – In realtà ho visto solo il risultato, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi.