Michele, portiere, è stato il protagonista dell'episodio di Cronache di Spogliatoio intitolato "Chi scegli tra", in cui gli è stato richiesto di selezionare il suo portiere preferito tra grandi campioni come Buffon, Casillas, Dida, Cech e Julio Cesar. La sua scelta ha sorpreso: "? No, il mio idolo è Samir." Di Gregorio ha espresso la sua preferenza per l'estremo difensore dell'Inter, dimostrando un'apprezzamento per il talento e le capacità del giocatore sloveno.