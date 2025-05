Di Gregorio a Sky dopo Venezia-Juventus: 'Reazione da grande squadra, siamo giovani ma seri'

Getty Images

Le parole dia Sky dopo Venezia-Juventus - "Difficile, a volte lì ti aspetti una palla dentro… Meno male dai".- "La settimana è stata come tutti gli ultimi due mesi, abbiamo lavorato bene sapendo che venire qui non sarebbe stato facile. Infatti è stata una partita combattuta, iniziata in salita, il goal ci ha spiazzato, ma la reazione è stata da grande squadra, che ha voluto davvero questo obiettivo".- "Grazie mille, la crescita ha dimostrato che siamo una squadra seria. A volte sono mancati i risultati e le reazioni, è stata una stagione lunga e complicata ma il fatto di aver reagito questa sera non era semplice. Siamo una squadra giovane, ma la reazione di oggi è stata tanta roba. Poi siamo la Juve e sappiamo che il quarto posto non basta, bisogna vincere e dall'anno prossimo bisogna invertire la marcia per cercare qualcosa in più. Szczesny? Sostituirlo non è stato facile ma sono contento di essere stato qui, è stato un percorso bello e spero di riuscire sempre a dare una mano come oggi".