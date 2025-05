Di Gregorio a DAZN: 'Al Mondiale per Club per provare a vincerlo'

2025 Getty Images

Le parole di Di Gregorio a DAZN dopo la vittoria della Juventus a Venezia e la qualificazione in Champions League: "Sono orgoglioso di questa squadra e di questi ragazzi. Si è visto come abbiamo festeggiato alla fine, tutti volevamo raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Abbiamo lottato, senza mollare e abbiamo reagito. Questa sera è stata una grande partita perché non era semplice fare risultato soprattutto dopo essere andati sotto"."Sono contentissimo del percorso che è stato con belle serate. Credo sempre nell’impegno e nei miglioramenti. Posso e devo migliorare e non vedo l’ora di farlo. Vestire questa maglia è davvero un orgoglio".

"AL MONDIALE PER VINCERLO" - "Quando gioca la Juve, ogni partita bisogna provare a vincerla".