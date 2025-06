Di Gregorio a DAZN: 'Abbiamo fatto una partita giusta, giocare col City sarà bellissimo'

Getty Images

Le parole di Di Gregorio

Le parole di Michele Di Gregorio a DAZN dopo Juventus-Wydad. Match che ha regalato alla Juve il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.PARTITA GIUSTA - "Abbiamo parlato col mister del fatto che non dobbiamo sottovalutare nessuno. Si è visto, abbiamo fatto una gara giusta, peccato per il goal perché eravamo in pieno controllo. Loro hanno preso coraggio, non abbiamo rischiato ma con un goal di vantaggio devi stare attento. Nel secondo abbiamo chiuso il risultato"IL CITY - "La competizione è già bellissima, ma giocare contro il City sarà altrettanto bello"

IL MONDIALE - "L'obiettivi deve essere vincere perché siamo la Juve e questo è l'obiettivo quando vesti questa maglia. Allenarsi bene e curare i dettagli può fare la differenza quando giochi ogni tre giorni.