Antonio Di Gennaro, a TMW Radio, ha parlato così di Vlahovic: "La questione è semplice, voleva andare alla Juventus. Punto. Qualsiasi offerta non sarebbe stata ascoltata. Quello che mi domando io è: alla Fiorentina c'è un progetto? Come mai vende tutti i migliori giovani alla Juventus, per esempio, è un tema".