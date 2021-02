L'ex calciatore oggi commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto in un'intervista a Tuttosport dove ha parlato del momento della Juve e delle probabilità di una rimonta scudetto: "La Juve può solo migliorare, ma adesso deve fare un salto in più. I punti di distacco in classifica sono tanti e per chi negli ultimi nove anni è stato sempre in testa e ora deve rincorrere, è una novità. Però può e deve fare nettamente di più. Dipende solo dalla Juventus, dal recupero contro il Napoli in cui deve dare un segnale. Non appena rientreranno gli infortunati in difesa riacquisterà la solidità che è sempre stata la sua forza. Alla Juve manca Dybala, è un fuoriclasse assoluto, se sta bene è fortissimo".