Antonio Di Gennaro, ex calciatore, attualmente opinionista, ha parlato a TMW Radio di diversi temi, tra la ripresa della Serie A e il mercato.



CHIESA AL POSTO DI DOUGLAS? - "Il meglio Chiesa lo dà largo nel 4-3-3, dove deve migliorare negli ultimi quindici metri. Nel 3-5-2 dell'Inter, al posto di Candreva, potrebbe perdere lucidità. Lo vedrei meglio nel modulo di Sarri, anche se ha caratteristiche diverse da Douglas Costa. Quest'ultimo, se sta bene, vince da solo le partite".



SU JUVE-MILAN - "Il punto interrogativo vale per tutte le squadre, come si presenteranno dopo una preparazione di poche settimane che non so se saranno bastate. Magari miglioreranno strada facendo, come in Bundesliga, anche se non credo ci sarà subito l'intensità che ci si poteva aspettare a febbraio. Sentendo gli addetti ai lavori, il Napoli starebbe meglio di tutte. Il Milan bisogna vedere come ripartirà, al netto delle assenze, ma anche la Juve con le situazioni di Higuain e Pjanic. Non credo ci saranno ritmi alti, la Juventus sicuramente ha un vantaggio, visto che il gol di Cristiano Ronaldo nel recupero all'andata oggi è tanta roba".



COESISTENZA RONALDO-DYBALA - "Ronaldo il centravanti non lo fa, perché vuole partire largo. Higuain era perfetto per lui, Dybala deve fare da falso nueve, e sicuramente lo farà in maniera diversa. Sarri ha un tridente importante, e a centrocampo c'è pure una certa sostanza con Khedira, Matuidi e Bentancur. Dybala può fare l'attaccante, quello prima della sosta era tra i migliori dell'ultimo periodo, bisognerà capire come starà dopo il coronavirus. Però c'è comunque Douglas Costa, potenzialmente decisivo e con caratteristiche totalmente diverse da tutti".



CHI PASSA IL TURNO IN COPPA? - "Dico Juve 70%, Milan al 30%. Lo stesso anche per il Napoli con l'Inter, sono le due favorite. Certo che c'è il discorso nuovo di Eriksen e del 3-4-1-2".



SU PJANIC - "All'inizio era visto benissimo da tutti, anche per Sarri che vedeva possibile il suo gioco veloce. Ha fatto due-tre mesi in cui era tra i migliori, poi non so se sia subentrato qualche problema di troppo a fargli perdere un po' di smalto. Bentancur è più completo oggi, perché sa fare la mezzala anche. Per me Pjanic è un giocatore importante, nel Barcellona secondo me può fare molto bene, ma dipende da lui. Caratterialmente si è un po' perso, e alla Juve serve anche la personalità".