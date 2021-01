Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato dell'episodio del rigore non concesso su Sottil: 'Ibra è più furbo ed esperto. Mette la gamba avanti. E' il punto di riferimento del Milan. Noi siamo stati poco bravi a chiudere l'ultimo passaggio, le trame di gioco create. Non manca il fatto di far bene, sono i punti mancanti che pesano su questa classifica. Qual è il problema? Meno tecnico-tattico, credo più psicologico. Ma non esula le responsabilità dell'allenatore. Dico che ci sono varie componenti e questa spetta anche all'allenatore".