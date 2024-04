Le parole di Eusebioin conferenza stampa:"Li sbagliano tutti i rigori, anche i calciatori importanti. Sono stati tutti e tre dei calciatori con alti e bassi in stagione ma sono cresciuti. Cheddira lo abbiamo aiutato mettendolo in una posizione più decentrata per permettergli di esprimersi meglio. Soulé batte sempre bene i rigori, magari poteva fare una scelta diversa ma è l’esperienza. Lui deve assorbire meglio l’errore, questo gli riesce meno".