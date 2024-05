Eusebio, tecnico del, commenta il match dei suoi in conferenza stampa, dopo il pareggio arrivato sul terreno del Castellani, contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni:- "Non ha avuto molta continuità ma è sempre un giocatore che determina. Deve capire come non disperdere le energie, è esuberante e ha tanta qualità, a volte non puoi toglierlo nemmeno se cala perché è unico".VERSO L'INTER - "Ci prepariamo alla grande, a Frosinone l'Inter troverà un ambiente carico. Per noi è una partita molto importante, saremo molto agguerriti. Bisogna migliorare la qualità negli ultimi venticinque metri, così come sui calci piazzati".COSA E' CAMBIATO - "Facevamo divertire di più ma prendevamo più gol, è un cane che si morde la coda. Non è cambiata la mentalità ma adesso c'è maggiore predisposizione a difendere da parte di tutti".