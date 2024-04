Il tecnico delEusebioè intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna, parlando anche di Matias. Ecco il suo commento sul giovane di proprietà della: "Soulè è un ragazzo che ha grandi qualità e ha fatto benissimo, ma ora insiste troppo nel tenere il pallone. In allenamento quando metto due o tre tocchi lui si arrabbia. Siamo la squadra che mette in campo più giovani, e si passa anche da questi aspetti. La solidità nasce tutto da un lavoro diverso, prima eravamo molto belli ma i punti li facevano gli altri, ora magari siamo meno belli ma più concreti".