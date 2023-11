Dopo la vittoria sul, l'allenatore del Frosinone, Eusebio, ha parlato a Radio TV Serie A con RDS. Tra i tanti temi trattati, anche il futuro di Soulé."Soulé sta facendo il percorso che magari avrebbe potuto fare un anno prima, ha potenzialità psicologiche e umane importanti, oltre a quelle tecniche. La strada ideale è il percorso che sta facendo, anche perché la Juve sta giocando con un sistema di gioco che non esalterebbe le sue caratteristiche. Matías è bravo a giocare sul centro destra o come esterno puro, paradossalmente per le sue caratteristiche fisiche può fare anche la mezzala, ma questo vorrebbe dire allontanarlo dalla porta".