A SportMediaset, Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato della lotta scudetto: "In Serie A quelle davanti in classifica sono le squadre giuste. La Juventus non ha le Coppe ed è un vantaggio. Con le Coppe si arriva più logori alla fine. Ma tra le squadre di vertice penso comunque che l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre".