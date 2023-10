Eusebio, allenatore del Frosinone, ha parlato così di Soulé a Sky Sport: "Innanzitutto mi ha fregato già una cena, è un piacere allenarlo. Non smetterebbe mai di calciare e divertirsi, devo mandarlo via dal campo e questa è la cosa più bella. Noi dobbiamo essere bravi a non toglierla".