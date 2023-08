L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN in cui ha commentato la prestazione di Barrenechea.'Barrenechea è il vero play che non avevamo. In allenamento mi ha detto che andiamo troppo forte per lui e non voleva giocare ma avevo bisogno delle sue geometrie e l'ho fatto giocare perchè mi ha garantito che avrebbe retto 60-70 minuti, è andato anche oltre. Abbiamo tanti ragazzi di prospettiva e con il noi si raggiungono risultati'.