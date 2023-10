La Juve ce lo aveva già e non se ne è accorta, non ha saputo plasmarlo da sola. O forse era giusto così, serviva cambiare aria per crescere. Sta di fatto che Soulé sembra tutto un altro giocatore da quando non lo allena più Allegri. Più coraggioso, più fantasioso, più accentratore. E di questi tempi non è mica scontato che un classe 2003 arrivi in una squadra di Serie A e diventi subito il suo leader tecnico, il giocatore da cui passano tutte le idee migliori. Forse Di Francesco sa come si costruisce un Berardi. Del resto lo ha lanciato lui a Sassuolo...