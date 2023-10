Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la lotta per lo scudetto.'Quelle che son davanti credo siano le squadre giuste. La Juve un vantaggio, non ha le coppe. Quando giochi in Europa hai trasferte lunghe, più infortuni e si arriva più logori in campionato. Tra tutte quelle davanti credo l’Inter abbia qualcosa in più, ma non so cosa accadrà, non sono molto bravo nei pronostici!'.