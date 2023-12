L’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, si è espresso così sui tre calciatori di proprietà della Juve che stanno facendo le fortune del Frosinone: Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge.‘Vorrei essere al loro posto, vorrei sempre giocare queste gare e mettermi in mostra. Non so se giocheranno tutti e tre o magari due però sicuramente avranno voglia di giocare e io vorrei essere loro. La devono considerare quasi una partita come le altre. Non l’ho caricata più di tanto, giochiamo contro una grande squadra contro un allenatore di peso. Sanno vincere in tanti modi. Ben venga che domani lo stadio sia pieno anche se mi sono arrivate tantissime richieste perchè arriva la Juve’.