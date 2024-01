DI FRANCESCO SU HUIJSEN

Il tecnico del Frosinonein conferenza stampa ha parlato di Deanche sembrava essere promesso sposo dei ciociari in prestito in questa sessione di calciomercato ma alla fine ha scelto la Roma. Le sue parole:"Non l’ho mai fatto, poi quando i direttori mi dicono che il calciatore vuole parlare con me lo faccio ma rispetto molto i ruoli. Con Huijsen ho parlato perchè lui voleva parlare con me non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ha voglia, perchè i giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la voglia e la possibilità di crescere anche sbagliando".