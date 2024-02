Le parole di Eusebioin conferenza stampa:LA PARTITA - "Noi veniamo a giocare a Torino contro la Juventus, ma siamo il Frosinone e abbiamo concesso poco. McKennie si è fatto male alla spalla per salvare una nostra grande occasione. La Juventus ha creato pochino per vincerle. Il futuro di Soulè dipende da quello che farà con noi da qui a fine stagione".COMPLIMENTI - "Grazie per i complimenti. Mi dispiace non essere ripagati dai risultati. Non meritano questa serie di risultati. Oggi ho cercato di cambiare per dare più compattezza e più equilibrio, perchè abbiamo bisogno di fare punti".