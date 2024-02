L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara persa contro la Juve. Queste le sue parole in conferenza stampa.'Noi veniamo a giocare a Torino contro la Juventus, ma siamo il Frosinone e abbiamo concesso poco. McKennie si è fatto male alla spalla per salvare una nostra grande occasione. La Juventus ha creato pochino per vincerle. Il futuro di Soulè dipende da quello che farà con noi da qui a fine stagione'.