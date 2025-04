Di cosa si occupa Visit Detroit, in trattativa con la Juventus per diventare nuovo main sponsor

Getty Images

Chi sono "Visit Detroit"

Di cosa si occupa Visit Detroit

La Juventus sarebbe in trattativa con due società che ricoprirebbero il ruolo di main sponsor sulla maglia , ovvero Jeep e Visit Detroit. Se per Jeep sarebbe un ritorno visto che sponsorizzava la Juventus fino alla passata stagione, l'accordo con Visit Detroti sarebbe una novità assoluta per il club bianconero. Ma di cosa si occupa l'azienda?Non si tratta di un ente governativo, né di una fondazione benefica,, senza scopo di lucro, con l'idea di sviluppo economico e che riceve finanziamenti da diverse fonti, tra cui gli hotel di Wayne, Oakland e Macomb, oltre a delle quote associative provenienti dalla comunità imprenditoriale, dal settore privato e da organizzazioni commerciali e di servizi. Composto quindi di fatto da uomini d'affari e turisti.Come si legge sul sito di Visit Detroit: "In collaborazione con partner, stakeholder e clienti, il nostro scopo è sostenere il continuo miglioramento della regione come una destinazione turistica dinamica e memorabile". Sponsorizzare la Juventus, soprattutto in vista del Mondiale per Club che si disputerà proprio negli Stati Uniti può essere una grande vetrina.