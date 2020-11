Sarà la vittoria sul Cagliari, sarà che il Ferencvaros non fa paura come il Barcellona, sarà che semplicemente la gestione di Andrea Pirlo ha la giusta dose di empatia, fatto sta che il clima che traspare dai social juventini in vista di Juventus-Ferencvaros di domani sera sembra ottimale. Entusiasmo e affiatamento quanto basta. Molti giocatori bianconeri hanno pubblicato foto su Instagram dell'allenamento della vigilia, svolto stamattina alla Continassa. Post, storie, storie che riprendono storie, corse e risate.

Qua in gallery potete vedere i contributi social dei giocatori della Juventus: spiccano in particolare una foto di Chiesa, Morata e Portanova e una del quartetto Danilo-Bentancur-Dybala-Ronaldo (con tanto di siparietto... sudamericano con CR7)