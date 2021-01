La Juventus Women sta preparando una partita molto importante, l'ultima del girone d'andata della Serie A femminile, contro l'Inter domenica a ora di pranzo. Le ragazze di coach Guarino tornano a giocare in campionato dopo le vittorie in Coppa Italia e soprattutto in Supercoppa Italiana, che hanno acuito il dominio bianconero sul calcio giocato dalle donne.