Nel suo editoriale, il vice direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha commentato la partita di ieri sera tra Juventus e Atalanta: "Juve e Atalanta si dividono gioco e punti in una partita bella, emozionante, che ha visto i due portieri migliori in campo. Sono mancate le giocate di Ronaldo, mentre continua il caso Gomez, utilizzato nel secondo tempo, finito nel mirino dei social per aver canticchiato il refrain dell'inno juventino. Una vittoria avrebbe rappresentato un segnale forte della Juve alle rivali. Non c'è stata".