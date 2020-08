Dalle colonne della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro fa una dura analisi sulle doti di leadership di Antonio Conte. Eccone alcuni stralci: "Un allenatore può pure dimettersi se non condivide strategie e progetti, ma in nessun caso può offendere club, proprietà e dirigenti. Perché è Conte a lavorare per l'Inter, non l'Inter per Conte [...]. Un leader non crea spaccature interne in diretta tv. Condivide i meriti, non li rende patrimonio esclusivo suo e dei giocatori, i quali fino a prova contraria sono stati acquistati e vengono retribuiti dalla società e non dall'allenatore che pure li ha chiesto e ottenuti [...]. Lo status di tecnico da top club non si misura soltanto dall'ingaggio e dalle vittorie, ma anche dalla capacità di gestire i momenti e remare insieme alla società. E in questo Conte mostra dei limiti. Non a caso la sua carriera, oltre ai successi, racconta di rapporti portati a logoramento e terminati quasi sempre in modo brusco [...]. Se tutti i tecnici andassero a fine partita a parlare in quel modo dei propri club, sarebbe la totale anarchia".