La Juventus, dopo due anni in diminuendo sotto le gestioni tecniche di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, è pronta adesso a una nuova annata con l'allenatore mandato via due anni fa: Massimiliano Allegri. Un ritorno che ha fatto subito ben sperare l'ambiente, memore di tutti i successi raggiunti dal tecnico toscano in bianconero. Ecco ad esempio cos'ha detto a Sky Sport il suo collega Domenico Di Carlo: