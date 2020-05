Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport della situazione del centrocampo della Juventus. Ecco le sue parole: "Arthur Pjanic? Dipende cosa vuole l’allenatore. Se vuole un giocatore simile ad Allan o Jorginho, che dà fantasia e imprevedibilità a centrocampo. Se magari hai capito che Pjanic non può trasformarsi in regista, e gli chiedi qualcosa di diverso, è il momento di cambiare e prendere qualcosa di diverso. Un giocatore come Pjanic, con la sua qualità e la sua classe, lo terresti sempre".