Dopo la polemica per l'esultanza dicontro il Genoa,ai microfoni di Sky è tornato sull'argomento: "Magari fai una o due partite non proprio all'altezza e lo senti, magari puoi dare la colpa agli altri e così non diventi mai grande. Al di là del goal che per lui è determinante, si è sbloccato su rigore. Si deve concentrare sul lavoro per la Juve, deve interpretare situazioni diverse rispetto a quelle degli ultimi anni. Si è messo a disposizione della squadra invece di pensare egoisticamente, è un giocatore importante. Gesti dopo il goal? Non hanno sensoperché rispondono con i fatti, nel momento di crisi sanno trovare le risorse e le energie positive da convogliare nel migliore modo possibile sulla prestazione. "