Di Canio sulla Juventus: 'Nuovi acquisti sopravvalutati, neanche il City ha avuto questa gestione'

Sky Calcio Club - L'analisi sulla stagione della Juventus

A Sky Calcio Club, si analizza il momento dellae soprattutto la stagione fin qui della squadra bianconera, eliminata in Champions, in Coppa Italia e quinta al momento in campionato, dove superando il Verona questa sera tornerebbe quarta."Guardando le prospettive il quarto posto è il minimo, se non ci arrivasse sarebbe una stagione fallimentare considerando che le coppe sono andate male. C'è sempre il discorso che è il primo anno, che ogni tanto mostra sintomi di miglioramenti che poi non vengono confermate la partita dopo. Secondo me non è una stagione particolarmente positiva, poi sei punti dalla vetta della classifica non è che siano pochi per una squadra partita con ambizioni, magari non era in prima fila.

"Fallimento in caso di mancata qualificazione in Champions? Assolutamente, se dovesse arrivarci salvicchia, se migliora qualcosa, abbiamo visto miglioramenti a livello di compattezza e atteggiamento, il gruppo è sempre stato sano. Di quelli che sono arrivati nessuno ha reso minimamente come ci si aspettava. Sopravvalutati? Un pochino si, non sono scarsi ma comunque non hanno resto in questo contesto. Lo stesso Thuram ha reso a sprazzi, poi i migliori Locatelli, Gatti, perché almeno come spirito, che portano atteggiamento Juve in campo come intenzioni, possono influire. Se dovesse arrivare quarta e la squadra rimanere questa, non c'è arrivata con l'identità".Sulla gestione di Thiago Motta invece e i tanti cambi di formazione di partita in partita, Di Canio ha aggiunto: "Questa è una gestione che neanche il City di Guardiola in questi anni si è potuto permettere. Dall'inizio hai cominciato a cambiare i centrocampisti, non lavorando mai sul campo per le coppe".