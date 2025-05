Di Canio su Nico Gonzalez: 'Aveva fatto una bruttissima partita, ha ritrovato i rapporti...'

Getty Images

Nico Gonzalez, il commento di Di Canio

A Sky Calcio Club si è parlato della Juventus e in particolare del rendimento diche ha segnato un goal pesantissimo contro l'Udinese: "Nel finale di stagione Tudor ha trovato anche Nico Gonzalez, un giocatore atteso tanto e che in queste ultime giornate è stato decisivo, dal punto di vista realizzativo ma non solo, anche dal punto di vista delle soluzioni", le parole di Fabio Caressa.Sul tema poi si è soffermato anche Paolo Di Canio: "Con l'Udinese ancora bene, contro la Lazio avevano giocato male un po' tutti, in quel caso la Juve non aveva fatto una grande partita. Però si,o almeno in qualche giocata vediamo il calciatore che ci fa pensare che trovasse continuità potrebbe diventare un giocatore importante".

In particolare viene fatto un confronto anche con i mesi precedenti:Con la Lazio pensavo potesse far bene e invece ha fatto una bruttissima partita. Col Monza ha fatto un bel gol? Si, prima della Lazio, e infatti pensavo a come oltre a lui avesse ritrovato lo stesso Thuram molto bene a centrocampo, con quelle folate. Sono i due giocatori che ritenevo potessero fare la differenza fino a fine campionato per permettere di prendere i punti decisivi".