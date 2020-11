Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante e adesso commentatore, Paolo Di Canio, ha espresso il proprio giudizio sull'esterno marocchino dell'Inter, Achraf Hakimi.



“Se lo fai correre in avanti diventa devastante, ma devi creargli dei meccanismi giusti. Se invece riceve palla spalle alla porta si appoggia indietro e questo non può essere possibile. Nel Dortmund scambiava con trequartisti tecnici, partiva da dietro e andava a fare assist o gol. Qui riceve palla molto più in alto e gli chiedono di fare il Lichtsteiner, ma Hakimi è un calciatore più raffinato”.