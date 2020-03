Paolo Di Canio analizza la prestazione dell'Inter contro la Juventus a Sky Sport: "Per me Lukaku non è una sorpresa. Segnerà ancora, magari arriverà ad una media di un gol a partita a fine campionato, ma solo con le piccole, dove può far incidere la sua fisicità - le parole riportate da Fantacalcio.it -. Questo è quello che ho sempre visto io nei sette anni di Premier League. Poi magari migliorerà, ha ancora davanti tanti anni di carriera, ma oggi non mi ha sorpreso".



ERIKSEN - "Sarà una mia idea, ma non so se Eriksen piaccia così tanto a Conte. Nel Tottenham giocava in un calcio totalmente libero, dove poteva permettersi di perdere anche palloni sanguinosi. È come Hazard, un giocatore taciturno, tranquillo, che non fa polemiche particolari. Così però può essere peggio, perché fatichi ad avere un confronto con lui, si chiude in sé stesso. Conte vuole calciatori perfettamente inseriti nel suo meccanismo, che rispondano in un certo modo".