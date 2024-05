I complimenti all'allenatore del Borussia Dortmund arrivato in finale di Champions League, ma non solo nel commento dell'ex attaccante italiano in diretta tv su Sky dopo la vittoria della squadra tedesca sul campo del Paris Saint-Germain: "Non voglio fare polemica, ma vi prego. Parliamo di allenatori come visionari che fanno dei campionati normali e sono dodicesimi in classifica. Poi arriva questo ragazzo (Terzic, ndr) che porta in finale di Champions il Borussia Dortmund, una squadra che non ci saremmo mai aspettati, con calciatori offensivi come Sancho, Brandt, Adeyemi, Fullkrug e il terzino sinistro (Maatsen, ndre) che è un centrocampista. Vi prego, se vogliamo crescere, guardiamo questo signore". Di Canio non ha fatto alcun nome, ma sembra evidente che il riferimento è al tecnico italiano del Brighton, Roberto De Zerbi.