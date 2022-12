Intervenuto negli studi Sky, Paoloha detto la sua anche sull'eterno duello tra Leoe l'exCristiano. Ecco le sue parole: "Ronaldo? Negli ultimi due anni l'ego lo ha distrutto ancora di più. Non era amatissimo, ma il fatto di accettare di dipendere dagli altri lo ha distrutto definitivamente. Mentre Messi, taciturno, umile e introverso, ha avuto la capacità naturale di capire che aveva bisogno degli altri anche se è un marziano, aveva bisogno di una struttura creata intorno con grande intelligenza da Scaloni e dei giocatori che si sono messi a disposizione. Comunque Ronaldo non si può cancellare, nei tre anni precedenti rispetto a questi due è stato superiore a Messi per rendimento e incidenza nella propria squadra".