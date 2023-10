Paolo Di Canio, ex attaccante ed ora opinionista ha parlato del caso scommesse con toni durissimi durante la trasmissione Sky Calcio Club." Popi (regista di Sky Calcio club, ndr), dammi la camera fissa. Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido. Non bisogna giustificare chi ha scommesso!" Il duro sfogo è chiaramente rivolto a coloro che sono stai coinvolti in questa vicenda, in primis quindi Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Quest'ultimo attende di sapere per quanto tempo sarà squalificato. .