Ramsey contro Rabiot. Uno sì, l'altro no. Entrambi sono arrivati a parametro zero la scorsa estate, ma c'è chi convince e chi ha fatto flop, Paolo Di Canio ne ha parlato così a Sky Sport: “Meglio Ramsey di Rabiot? Nel piattume della Juve, Ramsey ha risolto i problemi. Rompe gli schemi, in modo indisciplinato anche a volte. Fa gol, fa assist, le uniche due occasioni col Lione sono arrivate quando è entrato Ramsey, ci avete fatto caso? È quello che rompe gli equilibri nella Juve, l’unico. Piattume non è super negativo, ma la squadra è scontata, priva di fantasia".



ATTACCO A RABIOT - "La Juve ha preso uno che non tira mai. Rabiot tocca palla verso l’esterno, indietro, fine. Lo sapete quanti gol ha in 23 presenze il francese? Zero. Lo sapete quanti tiri in porta? Zero. Zero tiri in porta in 23 presenze. Io tiro anche da centrocampo per prendere quella porta dopo un po’, lui non calcia”.