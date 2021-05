Paolo Di Canio critica l'ultimo periodo di Josè Mourinho e se la prende con Sandro Piccinini che lo difende: "E' stato esonerato e tu dici che ha fatto il suo, è fantastico - incalza Di Canio - Capisco che per te è difficile capirlo, ma Mourinho è stato esonerato per un mix terribile: non ha portato risultati e ha rotto con gli spogliatoi. Hai preso like facili, ma hai difficoltà a capire perché magari non hai vissuto gli spogliatoi". la discussione è continuata tra un botta e risposta, tra l'imbarazzo degli altri presenti in studio.