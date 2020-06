Non è certamente piaciuto a Paolo Di Canio il nuovo look di Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante della Juve avrebbe adottato un look più sobrio rispetto al fuoriclasse portoghese, che non perderà di certo il sonno per l'opinione del commentatore Sky: "Il look di Cristiano? Ciao a tutti, vado via. Ma neanche per andare a dormire. Manco per giocare a paddle. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie", le parole dell'ex centravanti della Lazio.