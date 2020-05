L'ex giocatore del Chelsea, ora opinionista Sky, Paolo Di Canio, ha parlato della Juventus durante la trasmissione di Sky Calcio Club, consigliando un nuovo nome di mercato per la fascia bianconera. Ecco le sue parole: "In questo momento, Douglas Costa è quello che dovrebbe dare strappi importanti. La condizione fisica non può essere ottimale. La Juve ha tante opzioni che inizialmente potremmo vedere in campo. In questa squadra vedrei bene Davies. Ti copre tutta la fascia con qualità, nei recuperi in fase difensiva è devastante".