L'ex attaccante di Juve e Lazio, Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Resto del Carlino, dove ha parlato anche di Paulo Dybala e di come a suo modo di vedere, l'argentino abbia subito una totale involuzione da 4 o 5 anni a questa parte.



'Mi dispiace davvero che sia senza squadra, è uno che ti fa stropicciare gli occhi quando fa quei due-tre numeri. Ma è evidente che si è persa ogni traccia del giocatore di 4-5 anni fa. Se gli devo dare quei soldi, la fascia da capitano, il ruolo di leader, allora no: Dybala non ha quella statura, è un bambinone, buono, fin troppo'.