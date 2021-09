Paoloè intervenuto dagli studi di Sky Sport: "Dice che ogni squadra ha il suo stile e lo rispetterà, non era un paragone, altrimenti gli si strappa il tesserino da allenatore. Sa che la pressione della Juve è diversa, magari proverà a farla, ma quella del City arriva dopo un possesso annichilente, quando perde la palla corre in avanti a recuperare, sono giocatori rodati, brevilinei, connessi, che vanno a soffocare le fonti di gioco. Bentancur, Locatelli e gli altri non sono così rapidi per andare 90' a prendere così gli avversari. Mi aspetto una bella battaglia, lo spero, spero in una grande partita.Una che faccia impaurire il Chelsea campione d'Europa, che arriva da una sconfitta dominati con il City".