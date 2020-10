Ex attaccante e oggi opinionista di Sky Sport, Paoloha spiegato perché, secondo lui, la Juventus ha ancora qualcosa di incompiuto dopo le prime tre partite di campionato: "E' alla ricerca di qualcosa, non ho capito bene ancora cosa - ha detto Di Canio negli studi di Sky - Questa sperimentazione, per il momento, non si sta evolvendo in nulla. Sono curioso di vedere cosa accadrà. il Milan, che è in testa alla classifica ha sintonia e chiarezza nelle scelte".