Paolo Di Canio ha parlato del trasferimento di Moise Kean all'Everton. Una scelta che non convince al 100% l'ex attaccante bianconero: "La mia preoccupazione è che possa assumere atteggiamenti un po' così. Oltre a quello che ha fatto in Under 21, marachelle che abbiamo fatto tutti, in Inghilterra puoi anche arrivare a 18 anni ma quando guadagni 3 milioni di euro l'anno ti viene delegata la gestione della tua vita privata. Nessuno ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il dubbio è che sia stato mandato via a cuor leggero per questo. Potrebbe essere un problema se avesse atteggiamenti di indisciplina".