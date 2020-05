Paolo Di Canio, a Radio DeeJay, ha parlato di Juve e non solo: "Se riesce a trovare il gol, allora va bene come con l'Inter. Resta una squadra senza identità, contro l'Inter è sembrata la squadra di Allegri che prendeva e chiudeva le partite. Non fa gol a centrocampo nonostante la grande qualità di cui dispone e questo resta un problema. Calciatori? Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: ma porca di quella miseria, c'è gente che ha dato la vita per combattere questa malattia, ci sono bar che rischiano di non aprire, persone che hanno perso tutto... loro si allenerebbero in sicurezza, farebbero quello di cui vivono e che a loro piace! Trovo assurdo che ci sia qualche resistenza, al netto dei paurosi e dei timorosi".